В Орле "Тойота" сбила велосипедиста

Авария произошла в Советском районе города Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле в дорожно-транспортном происшествии пострадал велосипедист. Двухколесный транспорт протаранила иномарка.

Авария случилась вечером в четверг, 24 сентября, в Советском районе города. Около 17 часов 42-летний водитель за рулем "Тойоты Камри" ехала по улице Лескова со стороны Полесской.

- В районе дома № 45 по улицеТургенева произошел наезд на 49-летнего велосипедиста, который следовал по улице Тургенева со стороны улицы Новой. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Госпитализация водителю велосипеда не потребовалась, он будет лечиться дома.