Погода в Орле: последние выходные сентября будут теплыми

Выходные порадуют орловцев теплой погодой Фото: Ольга СУПОНЕВА

Последние сентябрьские выходные порадуют орловцев теплом. Рассказываем, какой будет погода в Орле 26 и 27 сентября.

По прогнозу синоптиков Росгидрометцентра, в субботу 26 числа ожидается небольшая облачность, без осадков. В ночное время +10, а днем воздух прогреется до +24 градусов. Ветер восточный 6 м/с, атмосферное давление 745 мм рт.ст.

В воскресенье 27 сентября вновь орловцев порадует солнце, ожидается лишь небольшая облачность. Дождя не предвидится. Скорость ветра составит 7 м/с, направление восточное. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, затянувшееся бабье лето начнет сдавать позиции уже на следующей неделе. Температура начнет плавно опускаться, пойдут дожди.

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