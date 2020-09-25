ДТП случилось в районе автовокзала Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле маршрутный автобус сбил пешехода. С места ДТП мужчину увезли в больницу.

Авария произошла накануне вечером, 24 сентября. Было около девяти часов, когда 31-летний пешеход пересекал проезжую часть рядом с автовокзалом в месте, не установленном для перехода. В этот момент здесь ехал автобус "ПАЗ", под управлением 53-летнего водителя. Машина сбила пешехода.

- В результате ДТП пешеход, доставлен бригадой скорой мед.помощи в областную клиническую больницу, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За прошедшие сутки в Орловской области полицейские зафиксировали 20 ДТП, в 3 из которых пострадали люди. Один человек погиб.