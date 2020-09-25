В Орле стартовал конкурс по отбору кандидатур на должность мэра

Сегодня, 25 сентября, на первом заседании горсовета шестого созыва объявили конкурс по отбору кандидатур на должность мэра Орла. Напомним, теперь эта должность объединяет в себе и функции глава городской администрации.

Еще летом был утвержден новый порядок назначения мэра в несколько этапов. Первый – прохождение конкурса, второй - отобранные комиссией кандидатуры рассмотрят на горсовете, где выберут мэра.

К кандидатам на должность предъявляется целый ряд требований: наличие высшего образования, стажа не менее пяти лет на руководящих должностях, знание законов и наличие навыков оперативного принятия и реализации управленческих решений.

Прием документов начинается с сегодняшнего дня и заканчивается 14 октября. Документы принимаются ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 до 18 часов по адресу Пролетарская гора, 1, кабинет № 404.

Рассматривать заявки будет комиссия из десяти человек (пять назначается горсоветом, пять – губернатором). В состав комиссии от горсовета вошли Иван Дынкович, Владимир Негин, Василий Новиков, Сергей Себякин и Владимир Строев.

Подробнее о правилах конкурса на должность мэра можно прочесть здесь.