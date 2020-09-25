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Общество

В Орле стартовал конкурс по отбору кандидатур на должность мэра

В горсовете предлагали вынести вопрос на народное голосование
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Сегодня, 25 сентября, на первом заседании горсовета шестого созыва объявили конкурс по отбору кандидатур на должность мэра Орла. Напомним, теперь эта должность объединяет в себе и функции глава городской администрации.

Еще летом был утвержден новый порядок назначения мэра в несколько этапов. Первый – прохождение конкурса, второй - отобранные комиссией кандидатуры рассмотрят на горсовете, где выберут мэра.

К кандидатам на должность предъявляется целый ряд требований: наличие высшего образования, стажа не менее пяти лет на руководящих должностях, знание законов и наличие навыков оперативного принятия и реализации управленческих решений.

Прием документов начинается с сегодняшнего дня и заканчивается 14 октября. Документы принимаются ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 до 18 часов по адресу Пролетарская гора, 1, кабинет № 404.

Рассматривать заявки будет комиссия из десяти человек (пять назначается горсоветом, пять – губернатором). В состав комиссии от горсовета вошли Иван Дынкович, Владимир Негин, Василий Новиков, Сергей Себякин и Владимир Строев.

Подробнее о правилах конкурса на должность мэра можно прочесть здесь.