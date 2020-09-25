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Семь орловских медиков получат награды от Президента России

Почетными грамотами отметили работников четырех медицинских организаций
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Семь орловских медиков получат награды от Президента России

Семь орловских медиков получат награды от Президента России

Фото: Архив "КП"

Семь медицинских работников из Орловской области получат награды от Президента России. Их отметят Почетными грамотами за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.

Награды коснутся персонала четырех медицинских организаций из Орла и области. Соответствующее распоряжение подписал Президент РФ Владимир Путин.

Как сообщает пресс-служба регионального Правительства, высокой наградой удостоились заведующая отделением Ливенской ЦРБ Инна Гаврилова, заведующая отделением Орловского противотуберкулезного диспансера Татьяна Иконникова, медсестра Татьяна Корнеева, врач Татьяна Попова и старшая медсестра Ирина Тагаева из больницы Семашко.

Также были отмечены сотрудники Станции скорой медицинской помощи - фельдшер Виктор Никоноркин и водитель Алексей Фомин.

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