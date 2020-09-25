На Орловщине исток Оки возьмут под охрану как памятник природы

Исток Оки в Орловской области официально объявили памятником природы регионального значения. Соответствующее Постановление Правительства области было подписано 23 сентября.

Напомним, исток Оки находится в Глазуновском районе, на территории Сеньковского сельского поселения. Теперь он имеет статус особой охраняемой природной территории.

Это означает, что теперь здесь будет под запретом любая хозяйственная деятельность, влекущей за собой нарушение сохранности памятника природы. Незаконными станет строительство зданий, дорог, трубопроводов и линий электропередачи возле истока Оки.

На этом участке также запретят проведение геологоразведочных работ, поиск и добыча полезных ископаемых, сброс сточных вод, рубку деревьев, уничтожение или отлов животных.

Отдельно стоит отметить изменения для туристов. Возле истока Оки теперь запрещено разведение костров, сжигание сухой травы, расширение существующей дорожно-тропиночной сети, а также обустройство стоянок, установка палаток и тентов.

- Департаменту надзорной и контрольной деятельности надлежит оформить охранное обязательство и паспорт особо охраняемой природной территории регионального значения, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.