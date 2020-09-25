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Председателем городского совета Орла избран Василий Новиков

Большинство депутатов поддержало его кандидатуру на сегодняшнем заседании
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Председателем городского совета Орла избран Василий Новиков

Председателем городского совета Орла избран Василий Новиков

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Председателем обновленного горсовета Орла избран Василий Новиков. Депутаты поддержали его кандидатуру большинством голосов на сегодняшнем, 25 сентября, заседании.

Процедура выдвижения кандидатов на пост главы горсовета проходила напряженно, с криками и спорами. Не стихали они даже на перерыве в фойе зала заседания. Далеко не все положительно отнеслись к тому, что Василий Новиков вновь оказался среди претендентов.

Присутствующие общественники и ряд новоизбранных депутатов припомнили ему итоги последней пятилетки – многомиллионные долги города, повышение стоимости проезда в общественном транспорте, платное питание в школах и мост Дружбы.

- Вы мужик хороший, но не орел. Вам не стыдно опять выдвигаться? – обратился к Василию Новикову депутат Игорь Рыбаков.

Однако тайное голосование прервало споры. Из 34 присутствующих народных избранников за кандидатуру Новикова проголосовали 23. В ходе заседания он официально сложил с себя полномочия мэра (ранее он совмещал две должности). Градоначальник будут избран в ближайшее время.

Отметим, в числе других претендентов на пост председателя городской думы были Иван Дынкович (за него отдали три голоса), Виталий Рыбаков (7 голосов) и Роман Неверов (1 голос).