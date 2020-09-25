Орловец спрятал деньги в гараже и лишился своих сбережений

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

В Орловской области мужчина припрятал деньги в гараже своего родственника, но место для оказалось ненадежным. Больше ста тысяч рублей у него украли.

Инцидент произошел в Верховском районе. В полицию обратился 55-летний местный житель с заявлением о краже. Он рассказал, что хранил крупную сумму денег в гараже у своего родственника, но в один день не досчитался 105 тысяч рублей. Оперативники прибыли на место происшествия и взялись за розыск возможного вора.

- Полицейские установили круг лиц, которые знали о том, где спрятаны купюры. Так удалось выяснить, что к тайному хищению может быть причастна знакомая владельца гаража – 34-летняя гражданка. В отношении данной женщины было возбуждено уголовное дело, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Дожидаться суда женщина будет под подпиской о невыезде. Пока что следствие продолжается.