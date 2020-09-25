"Преемнику - успехов, родному Орлу - процветания": Александр Муромский сложил полномочия главы администрации Орла

Александр Муромский покинул свой пост Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Александр Муромский покинул пост главы администрации Орла. Последний рабочий день, по контракту, у теперь уже экс-градоначальника состоялся накануне, 24 сентября.

Александр Сергеевич обратился к горожанам и коллегам в социальных сетях.

- Благодарю всех, кто поддерживал словом и делом меня и мою команду! А наша с вами обратная связь, дорогие друзья, способствовала решению множества адресных и масштабных городских проблем, - написал Муромский.

Он также пожелал своему преемнику успехов, а городу Орлу - процветания.

Напомним, принятый в Орловской области летом 2020 года закон, больше не разграничивает должности мэра и главы администрации, теперь у руля города Орла будет стоять один человек. Сегодня на первом заседании нового состава городского совета как раз будет рассмотрен вопрос о выборах мэра.

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