Юный орловец ограбил пассажира поезда "Санкт-Петербург - Белгород"

Орловец похитил деньги у своего попутчика в поезде Фото: Архив "КП"

В Орле 19-летнего парня задержали за кражу денег у попутчика в поезде. Молодой человек вытащил почти 30 рублей у мужчины, следовавшем на поезде "Санкт-Петербург - Белгород".

Не досчитавшись своих денег пассажир обратился к транспортным полицейским, в дежурную часть на станции Орел. Он рассказал, что 28 тысяч рублей лежали в сумке, но в какой-то момент исчезли. Оперативники взялись за розыск возможного вора, им удалось его задержать по горячим следам. Подозреваемым оказался безработный орловец.

- Как выяснилось злоумышленник, воспользовавшись тем, что мужчина лег спать, вытащил из сумки денежные средства, а после прибытия поезда на станцию Орел, молодой человек вышел из вагона поезда и незаметно покинул территорию вокзального комплекса. Похищенное изъято, - рассказали "Комсомолке" в штабе линейного отдела МВД России на станции Орел.

Теперь юноше светит оказаться на скамье подсудимых: возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Расследование продолжается.