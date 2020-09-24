Орловчанка вошла в финал всероссийского конкурса «Разговор о правильном питании»

Орел примет участие в финале ежегодного всероссийского конкурса «Разговор о правильном питании». Представит регион орловчанка Елена Кошерь, старший воспитатель детского сада №39.

Педагог успешно прошла заочный межрегиональный этап и рассказала о своей методики формирования интереса к национальной культуры через традиции питания. Конкуренцию Елене составили представители 34 регионов России. В финале оказалось всего восемь.

Вместе с орловчанкой за победу будут бороться финалисты из Московской, Новосибирской, Волгоградской, Белгородской, Саратовской, Смоленской и Курганской областей.

- По объективным причинам финал пройдет не в традиционной очной форме, а в формате Teams-конференции. Участникам будет дано всего 8 минут, чтобы представить жюри свои методики, - сообщает орловский Институт развития образования.

Отметим, орловские педагоги уже дважды – в 2016 и 2019 годах становились абсолютными победителями конкурса.