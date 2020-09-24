Пожилым орловцам будут прививать любовь к спорту

В регионе стартует реализация программы "Активное долголетие" Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области начнется реализация программы "Активное долголетие". Воплощение ее запланировано на 2020-2024 годы, соответствующее распоряжение подписано в областной администрации.

Суть программы в создании условий для активного образа жизни у пожилых людей. Пенсионеров будут привлекать к занятиям физкультурой. По планам, финансирование составит около 2 миллионов рублей, а итогом воплощение программы в жизнь должно стать увеличение числа орловцев "золотого возраста", ведущих активный образ жизни и сдавших нормативы ГТО.

- Предполагается организация занятий на льготных условиях, участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях. Также планируется вовлечение граждан старшего возраста в занятия скандинавской ходьбой на базе созданных муниципальных центров тестирования ВФСК ГТО, - рассказывает пресс-служба Правительства Орловской области.