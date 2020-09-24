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Общество

В Орле микрокредитную организацию оштрафовали за телефонный "террор"

Орловцу пришлось решать вопрос через суд, когда коллекторы оборвали мобильник его супруге
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Мужчина вовремя не внес платеж по займу и коллекторы буквально оборвали телефон его супруге

Мужчина вовремя не внес платеж по займу и коллекторы буквально оборвали телефон его супруге

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области микрокредитную организацию оштрафовали за телефонный "террор". Мужчина вовремя не внес платеж по займу и коллекторы буквально оборвали телефон его супруге.

На неправомерные действия работников фирмы, специализирующейся на микрозаймах, мужчина пожаловался в регуправление службы судебных приставов. Он рассказал, что при составлении договора на заем указал телефон своей жены как дополнительный. Однако позже у него возникла задолженность по платежу, орловец отозвал согласие на взаимодействие коллекторов с третьими лицами. Но звонки не прекратились.

- Был составлен протокол об административном правонарушении. Суд признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения и назначил микрокредитной организации наказание в виде административного штрафа, - рассказали "КП" в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

Штраф составил 30 тысяч рублей.

В службе судебных приставов напоминают: на неправомерные действия коллекторов можно пожаловаться в Управлении УФССП России по Орловской области.