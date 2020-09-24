В Орловской области ребенок-инвалид несколько месяцев не получал лекарство

Несколько месяцев ребенок не получал положенное по льготам лекарство Фото: Архив "КП"

В Орловской области ребенок-инвалид несколько месяцев не получал положенные лекарства. Восстанавливать права родителям тяжело больной девочки пришлось через прокуратуру.

О сложной ситуации, в которой оказалась семья из Дмитровского района, мать девочки рассказала прокурору области на личном приеме. По словам женщины, с июня месяца больному ребенку не выдавали дорогостоящие препараты, положенные по льготе. Эти лекарства, между тем, несовершеннолетней жизненно необходимы.

- По поручению главы регионального надзорного ведомства прокуратура внесла руководителю департамента здравоохранения Орловской области представление. В результате прокурорского вмешательства ребенку предоставлено необходимое лекарство, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.