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В Орловской области ребенок-инвалид несколько месяцев не получал лекарство

Восстанавливать права родителям тяжело больной девочки пришлось через прокуратуру
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Несколько месяцев ребенок не получал положенное по льготам лекарство

Несколько месяцев ребенок не получал положенное по льготам лекарство

Фото: Архив "КП"

В Орловской области ребенок-инвалид несколько месяцев не получал положенные лекарства. Восстанавливать права родителям тяжело больной девочки пришлось через прокуратуру.

О сложной ситуации, в которой оказалась семья из Дмитровского района, мать девочки рассказала прокурору области на личном приеме. По словам женщины, с июня месяца больному ребенку не выдавали дорогостоящие препараты, положенные по льготе. Эти лекарства, между тем, несовершеннолетней жизненно необходимы.

- По поручению главы регионального надзорного ведомства прокуратура внесла руководителю департамента здравоохранения Орловской области представление. В результате прокурорского вмешательства ребенку предоставлено необходимое лекарство, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.