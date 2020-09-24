Андрей Клычков показал, как строят спорткомплекс на стадионе Ленина в Орле

Спортивный комплекс создают в ходе реконструкции недостроенного крытого теннисного корта

В Орле продолжается строительство многофункционального спортивного комплекса на стадионе Ленина. Масштабные работы должны завершиться в 2021 году.

Так спорткомплекс выглядит сейчас. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

О том что, что сейчас происходит на объекте, рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков. В своих соцсетях он поделился свежими фотографиями и пояснил: работы идут в хорошем темпе.

Спорткомплекс на стадионе Ленина в Орле с высоты птичьего полета. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

Напомним, спортивный комплекс создают в ходе реконструкции недостроенного крытого теннисного корта. В нем появится большой спортивный зал с мобильными телескопическими трибунами на 300 мест. Здесь можно будет играть в мини-футбол, волейбол, бадминтон, большой теннис, заниматься спортивной акробатикой, художественной гимнастикой и единоборствами.

Внутренние помещения спорткомплекса на стадионе Ленина. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

Также тут разместятся раздевалки для спортсменов, тренерские, судейские комнаты, медицинский кабинет и блок для взятия допинг-проб.

- В настоящее время работы активно ведутся, задачи выполняются очень масштабные. В центральном блоке здания завершена вся конструктивная часть, ведется облицовка фасада и внутренняя отделка потолков и стен. Строительство пристроек также завершено, рабочие устанавливают двери и окна, монтируют инженерные коммуникации. В октябре планируют завершить монтаж всех наружных сетей, - рассказал глава региона.

Андрей Клычков поделился свежими фотографиями со строительной площадки. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official

Общая площадь здания составит 5581 кв. м. Всего на реализацию проекта предусмотрено более 225 млн рублей, из них в этом году 117 млн рублей.