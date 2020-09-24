Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 24 сентября

Инфографика регионального оперштаба

В Орловской области на 24 сентября 2020 года количество случаев заражения коронавирусом среди жителей достигло 8233. Оперативный штаб региона представил обновленную карту распространения болезни.

В городе Орле подтверждено еще 34 факта заболевания COVID-19, еще 9 человек заболели в Орлвоском районе, 3 в Покровском, 2 в Дмитровском, по одному заболевшему выявлено в Залегощенском районе, городе Ливны, Свердловском, Сосковском, районах.

В целом картина выглядит следующим образом: число заболевших 1467 человек, выздоровели 6640 человек. География распространения COVID-19 следующая.

В Орле заболело за время пандемии 4074 человека, в Орловском районе 937, в Мценском районе 644, в Ливенском 549, в Урицком 298, в Болховском 237, в Дмитровском 143, в Новодеревеньковском 138, в Хотынецком 109, в Кромском 102.

Районы, в которых меньше сотни заболевших: Покровский - 99, Свердловский - 97, Верховский - 88, Новосильский - 82, Малоархангельский и Залегощенский - по 79, Глазуновский - 72, Должанский - 71, Шаблыкинский - 69, Знаменский - 66, Колпнянский - 64, Троснянский - 47, Сосковский - 39, Краснозоренский - 29, Корсаковский - 21.

Мы следим за развитием ситуации.