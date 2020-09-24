Иномарка протаранила отечественную легковушку возле села Звягинки Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Под Орлом на встречной полосе столкнулись «лоб в лоб» два автомобиля. Иномарка и отечественная легковушка едва не прервались в груду металла. В больнице оказались два человека.

Два человека госпитализированы после аварии на встречке под Орлом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Авария произошла в районе семи часов вечера возле села Звягинки (Орловский район) на 9 километре автодороги «Орел-Брянск». Автомобиль «Форд Фокус» под управлением 45-летнего водителя ехал со стороны Брянска. В какой-то момент иномарка вылетела на встречную полову и протаранила «Ладу Приору».

Иномарка протаранила отечественную легковушку возле села Звягинки Фото: Предоставлено "Комсомолке"

К месту происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции, 1-ой пожарно-спасательной части, ПСС и медики.

- При ДТП пострадали 62-летний водитель и 59-летняя пассажирка «Лады Приоры». С места происшествия они были доставлены в больницу и госпитализированы, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.