В Орле составили список опасных школьных маршрутов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

С началом нового учебного года в Орле вновь подняли вопрос с безопасностью школьных маршрутов. Активисты Общероссийского народного фронта провели акцию «Дорога в школу» и составили список опасных для детей дорог.

Как поясняют общественники, список они составляли на основе обращений жителей города, общения с учащимися на внеклассных мероприятиях в школах и непосредственного мониторинга улиц. Наибольшее количество замечаний относились к плохому состоянию улично-дорожной сети.

Потенциально опасными маршрутами названы дороги к школам №27 и №30 в Железнодорожном районе. Здесь на пути к учебным заведения отсутствует тротуар и детям в плохую грязную погоду приходится идти не по обочине, а по краю проезжей части.

- Об этой проблеме мы информировали администрацию города Орла еще летом 2019 года. Но до сегодняшнего дня никаких изменений не произошло. Дети продолжают ходить по проезжей части, несмотря на то, что возможность оборудования тротуара есть, – заметил Валерий Савин, член регионального штаба ОНФ в Орловской области.

Также родители пожаловались общественникам на отсутствие «лежачих полицейских» и плохое освещение рядом с детским садом №12 и детской хоровой школой на улице 7 Ноября.

Общественники уже передали список опасных школьных маршрутов в горадминистрацию.