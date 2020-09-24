В Орле сбитого «ВАЗом» пешехода отбросило на встречную машину. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

В Заводском районе Орла отечественная легковушка сбила пешехода прямо на зебре. Авария произошла 23 сентября в районе семь часов вечера.

32-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу недалеко от дома №84 по Карачевскому шоссе. В этот момент его и сбил «ВАЗ-2109», ехавший со стороны Васильевской улицы.

Ударом мужчину отбросило на следовавший во встречном направлении «Шевроле-Авео». К счастью, в этот момент иномарка остановилась перед пешеходным переходом.

- При ДТП пешеход получил телесные повреждения. Ему назначено амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.