Орловцы смогут сделать прививки от гриппа в передвижных ФАПах Фото: Архив "КП"

Сегодня, 23 сентября, в Орле прошел еженедельный онлайн-брифинг руководителя Департамента здравоохранения с журналистами. На повестке дня вновь оказалась ситуация с коронавирусом и профилактика сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ.

По словам Ивана Залогина, орловцы смогут сделать прививки в мобильных прививочных пунктах на базе автобусов «ПАЗ». Главное условие - нужно захватить с собой паспорт. Кроме того, процедура вакцинации не проводится без предварительного медицинского осмотра.

Что же касается вакцинирования от коронавируса, то первая партия вакцины уже прибыла в регион на этой неделе. Однако массовые поставки ожидаются только в ноябре-декабре.