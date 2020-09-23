В Орловской области сельхозпредприятие скармливало погибших телят собакам Фото: Архив "КП"

В Верховском районе сельхозпредприятие привлекли к ответственности за грубые нарушения ветеринарно-санитарных правил утилизации мертвых животных. Проверка показала – останки погибших телят отдавали на корм собакам.

Специалисты Россельхознадзора обнаружили на территории молочно-товарной фермы и летнего лагеря шкуры и останки крупного рогатого скота. Согласно изученным документам, 1 января по 20 августа 2020 года погибли 124 теленка. При этом договор с Ветсанутильзаводом «Орловский» об утилизации биологических отходов не заключался и исследования на опасные болезни, такие как сибирская язва, не проводились.

- Как было установлено, трупы телят отдали охотникам на корм собакам. По результатам проверки выло возбуждено дело об административном правонарушении по статье 10.8. КоАП РФ (Нарушение ветеринарно-санитарных правил), - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

21 сентября суд вынес постановление о приостановке деятельности предприятия в части утилизации биологических отходов на 60 суток.