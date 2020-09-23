Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 23 сентября

География заболевания на 23 сентября

В Орловской области за сутки еще 53 человека заболели коронавирусом. Общее число больных на данный момент составляет 1529 человек, выздоровели 6527 человек. Оперштаб региона представил обновленную карту распространения инфекции по области.

За весь период пандемии COVID-19 был подтвержден у 4040 жителей Орла, 928 человек в Орловском районе, 644 - в Мценском районе, 548– в Ливнах, 298 – в Урицком районе и 237 – в Болховском районе.

Меньше двух сотен заболевших в Дмитровском (141), в Новодеревеньковском (138), в Хотынецком (109) и в Кромском (102) районах. 96 заболевших было выявлено в Покровском и Свердловском районах.

Далее по численности заболевших идет Верховский район (88), Новосильский район (82), Малоархангельский район (79) и Залегощенский район (78).

72 заболевших проживают в Глазуновском районе, 71 – в Должанском районе, 69 – в Шаблыкинском районе, 66 – в Знаменском районе, 64 – в Колпнянском районе, 47 – в Троснянском районе и 38 – в Сосковском районе. Меньше всего заразившихся в Краснозоренском (29) и в Корсаковском (21) районах.

- Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.