В Детском парке Орла устанавливают камеры видеонаблюдения. Фото: пресс-служба администрации города

Сегодня в Орле началась установка камер видеонаблюдения в Детском парке. Городские власти надеются, что это поможет бороться с вандализма. Напомним, еще совсем недавно в обновленном парке разгромили одну из игровых конструкций.

Средства видеофиксации будут установлены на территории парка до конца сентября. Работы в рамках муниципального контракта выполнит ООО «Техспецкомплект».

- Система видеонаблюдения поможет в поиске нарушителей, портящих имущество парка, и снизит уровень вандализма, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

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