Ряд домов в Орле останется без горячей воды 23 сентября Фото: Архив "КП"

Сегодня, 23 сентября, в Орле пройдет отключение горячего водоснабжения в ряде домов. В большинство из них вода начнет поступать после 17 часов.

Так, по данным пресс-службы администрации города, запланировано отключение в домах улице Паровозная, 58-64, 69,97; пер. Южный, 5; ул. Высокая, 1, 10 (детский сад №8) и по переулку Светофорный, 2, 4. Здесь воду должны дать после 12 часов.

Чуть дольше придется потерпеть жильцам домов по улице Солнцевская,14, Черепичная,18, улице Мопра,35, Латышских Стрелков,1 и переулки Молодогвардейский, 4, 6 и Комсомольский, 5. Здесь отключение продлится до 17 часов.

До 12 часов из-за ремонтных работ будет также отключена горячая вода в домах по улице Рощинская, 27, 29, 31, 37; Раздольная, 86, 88 и Рощинская, 33 (школа №13), 37 (детский сад №17), Комсомольская, 120-132;

Дольше всех горячей воды не будет в домах №1 и 3 по улице Грузовой. Здесь отключение продлится до 26 сентября.