В деревне под Орлом из-за пожара эвакуировали семь человек Фото: Архив "КП"

В деревне Звягинки, в девяти километрах от областного центра, 22 сентября произошел пожар. Огонь вспыхнул в многоквартирном доме на третьем этаже. В итоге понадобилась эвакуация жильцов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, информация о возгорании поступила в диспетчерскую службу в 17:15 вечера. К моменту прибытию пожарных в подъезде дома образовалось сильное и едкое задымление.

- В связи с этим было принято решение эвакуировать жильцов квартир, расположенных в данном подъезде. Очаг пожара находился на кухне в трехкомнатной квартире. Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание электрооборудования. В итоге огнем был поврежден кухонный гарнитур и вытяжка. Пострадавших нет, - рассказали «КП» в ведомстве.