В Орле планируют создать интеллектуальную транспортную систему Фото: Архив "КП"

Правительство Орловской области сообщило о планах внедрить в облцентре интеллектуальную транспортную систему. 18 сентября губернатор подписал Постановление № 575 о выделении на эти цели 80 млн рублей.

Средства на «умные» системы выделят из Дорожного фонда Орловской области в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Уточняется, что это позволит автоматизировать процессы управления дорожным движением в городе.

- Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора по планированию, экономике и финансам Вадима Тарасова и заместителя по развитию инфраструктуры Игоря Тинькова, - сообщает пресс-служба регионального Правительства.