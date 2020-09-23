Орловец, напавший на женщин и ударившего полицейского, отправится в тюрьму Фото: Архив "КП"

В Орловской области перед судом предстал 32-летний мужчина из поселка Хомутово. Ему инкриминировали покушение на грабеж, разбой и применение насилия в отношении представителя власти. Пьяный орловец устроил в поселке дебош 20 сентября 2019 года.

Мужчина решил раздобыть деньги из чужого кошелька. Сначала он вышел на улицу и начал приставать к проходившей мимо женщине, схватил ее за руку и стал требовать у нее ценные вещи. В этот момент ей удалось позвать на помощь и грабитель сбежал, однако останавливаться на этом он не стал.

Вскоре на пути ему попалась несовершеннолетняя девушка. Мужчина напал на нее, стал бить ногами и душить шарфом, требуя денег. Но и на этот раз на подмогу пришли случайные прохожие. Грабитель вновь быстро сбежал, но «нарвался» на полицейского. Пока тот пытался доставить его в отделение, дебошир попытался сбежать и несколько раз ударил сотрудника полиции кулаком в лицо.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.