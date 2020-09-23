Коронавирус в Орловской области: на выплаты соцработникам выделят дополнительные средства

На выплаты соцработникам выделят дополнительные средства Фото: Архив "КП"

Орловской области выделят дополнительные средства на выплаты соцработникам, работающим с больными коронавирусом в стационарных организациях. В общей сложности из резервного фонда Правительства РФ перечислено 21,2 млн рублей.

Напомним, изначально такие надбавки планировалось выплачивать с 15 апреля по 15 июля. Затем их продлили до 15 сентября. Теперь же выплаты продлят еще на месяц.

Выплаты коснутся работников, ухаживающих за подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других стационарных организаций социального профиля в сменном 14-днемном режиме.

- Величина выплат зависит как от квалификации сотрудника, так и от того, находится ли он в непосредственном контакте с больными коронавирусом, и составляет от 10 тысяч до 60 тысяч рублей за смену, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.