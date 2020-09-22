В Железнодорожном районе Орла горела «ГАЗель» Фото: Архив "КП"

В понедельник, 21 сентября, в Железнодорожном районе Орла произошел пожар. Огонь вспыхнул в автомобиле «ГАЗель» на улице Текстильной.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, информация о возгорании поступила на телефон диспетчерской службы в районе часа дня.

- В результате пожара в автомобиле выгорел моторный отсек, огнем повреждено лобовое стекло. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет, - сообщили «КП» в ведомстве.