Орловскую молодежь приглашают на конкурс историй трудового успеха

В Орловской области продолжается региональный конкурс «Стахановец 2.0». Молодым и амбициозным профессионалам дадут шанс рассказать о своих трудовых успехах и промотивировать личным примером всех остальных.

12 авторов самых интересных личных историй профессиональной самореализации на благо Орловщины станут героями настоящей рекламной кампании. Им устроят профессиональную фотосессию в фотостудии с привлечением стилистов. Портреты трех финалистов появятся на рекламных билбордах.

В конкурсе могут принять участие орловцы в возрасте от 18 до 35 лет. Необходимо подать заявку до 28 сентября включительно. Участникам необходимо написать эссе на одну из тем: «Моя профессия – будущее страны», «Дело, которому я хочу посвятить жизнь» или «Правильный выбор профессии — формула успеха». Также понадобится добавить к заявке красивое фото и сканы своих дипломов и грамот.

Заявки принимаются на почту patriot.orel@gmail.com

- Портреты с сопроводительными текстами будут размещены в группе «Молодежь Орловщины» в соцсети «Вконтакте» для проведения открытого интернет-голосования, - сообщает руководство молодежного движения «Патриоты Орловщины».

Подробности конкурса можно узнать здесь.