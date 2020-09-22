Охрану памятников на Орловщине будут проводить с учетом рисков Фото: Наталья Меркулова

17 сентября губернатор Андрей Клычков подписал Постановление № 569 о новом порядке надзора за состоянием, содержанием и сохранением объектов культурного наследия в Орловской области. Согласно обновленной редакции документа, теперь к процедуре охраны памятников будут применять риск-ориентированный подход.

Как поясняет пресс-служба Правительства Орловской области, проведение плановых проверок в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются своей деятельностью в зданиях, относящихся к объектам культурного наследия, будет проходить в зависимости от категории риска.

Всего их пять: высокий риск (объекты до XVII века), значительный риск (с XVII до XVIII века), средний риск (с XVIII до середины XIX века), умеренный риск (с середины XIX до XX века) и низкий риск (с начала XX до середины XX века).

Таким образом, для категории высокого риска проверки будут проходить один раз в 2 года, для категории значительного риска – один раз в 3 года, для категории среднего риска – один раз в 4 года и для категории умеренного риска – один раз в 6 лет. Что касается категории низкого риска, сроки проверок не уточняются.