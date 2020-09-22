В Орловской области утвердили график восстановления прав дольщиков Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

18 сентября губернатор Орловской области подписал распоряжение №37 о восстановление прав обманутых дольщиков. В документ вошел план-график по 13 домам, вошедших ранее в единый реестр проблемных объектов в регионе.

Согласно информации, размещенной на портале Правительства Орловской области, план-график включает в себя информацию о застройщиках, сведения об их процедурах банкротства и целый ряд мер по восстановлению прав участников долевого строительства с указанием конкретных сроков реализации

Контроль за исполнением плана-графика возложили на заместителя Председателя регионального Правительства по развитию инфраструктуры Игоря Тинькова.

СПРАВКА «КП»

В единый реестр проблемных объектов в настоящее время входят 13 многоквартирных домов. Большая часть из них находится в Орле (улица Раздольная, дом №11, Бурова, дом № 46, Панчука, дома № 83 и 85, Родзевича-Белевича, дом № 5 и на улице Космонавтов, позиция № 4).

Также в реестр вошли недостроенные дома в поселке Знаменка улице Маршала Куликова, 10, в Ливнах на улице Дружбы Народов, 159, в Нарышкино на улице Садовая,10 и в деревне Образцово (улица Орловская, дом № 3 и 1-й этап строительства, позиция 1).