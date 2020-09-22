Понарошку, но всерьез: орловские спасатели будут ликвидировать разлив нефти

Сотрудники МЧС проведут масштабные учения по ликвидации разлива нефти Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области стартовали масштабные учения по ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов. В эпицентре условной чрезвычайной ситуации оказалась станция «Стальной конь».

Сегодня, 22 сентября, пройдет первый этап учений: будет организована работа Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, а также построена модель возможных аварий и их развития.

Самая захватывающая часть тренировки пройдет завтра. В зону условной ЧС выдвинутся подразделения всех экстренных служб региона. Спасатели и пожарные, медики, сотрудники полиции, Росгвардии и других ведомств будут оперативно ликвидировать последствия ЧС и оказывать помощь условно пострадавшим.

- Основная цель учений – совершенствование навыков работы в чрезвычайных ситуациях и организация согласованного взаимодействия различных служб во время ликвидации разлива нефтепродуктов, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.