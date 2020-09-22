В Орле вновь встал вопрос о плохом освещении на «Зареченке»

В Орле вновь встал вопрос о плохом освещении в Зареченском микрорайоне. Фото: ОНФ по Орловской области

Наступление осени ежегодно поднимает в Орле проблему с освещением городских улиц. Этот год – не исключение. Темнота вдоль дорог в микрорайоне Зареченский вновь на повестке дня.

Дело в том, что при проектировании района на ряде улиц (Генерала армии Ковалева, Алроса, Емлютина) не было запланировано освещение, а там, где было установлено, оно не функционирует. По этой причине значительная его часть в вечернее и ночное время находится в полной темноте.

Вопрос с установкой здесь дополнительного освещения поднимался еще летом 2018 года. Тогда активисты Общероссийского народного фронта сформировали список улиц без освещения и передали его в городскую администрацию. Однако ситуация с мертвой точки так и не сдвинулась.

- После проведенного мониторинга летом 2018 года мы обратились с этой проблемой в администрацию Орла. Вопрос до сегодняшнего дня остается нерешенным. Граждане как ходили по темноте, так и продолжают. Поэтому мы повторно обратимся в администрацию города с предложением разработать план по установке освещения, – рассказал Павел Меркулов, член регионального штаба ОНФ в Орловской области.