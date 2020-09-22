Орловец остался без телефона пока разгружал машину Фото: Архив "КП"

В Северном районе Орла мужчина остался без телефона пока разгружал машину возле магазина. Дорогостоящий мобильник он оставил в кабине грузовика и пошел доставать товар.

Однако кабину орловец забыл закрыть. Это и привлекло внимание случайного прохожего. Недолго думая, он заглянул в автомобиль, увидел телефон, тайком стащил его и спокойно пошел дальше. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения возле торговой точки.

Вскоре воришка попался. Им оказался 53-летний житель облцентра. На него уже возбудили уголовное дело. В беседе с оперативниками он признался в причастности к краже.

- В настоящее время данное лицо допрошено в качестве подозреваемого. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказывала Марина Ставцева, врио начальника Следственного отдела ОП №3 УМВД России по Орловской области.