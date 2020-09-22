В Орловской области работникам ЖКХ вернули долги по зарплате Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжается ликвидация долгов по заработной плате. После проведения открытых встреч работников с прокурором области начались масштабные проверки, а затем и судебные разбирательства.

В частности, были полностью погашены долги перед сотрудниками предприятия жилищно-коммунального хозяйства в Болховском районе. Организация задолжала 56 работникам 964 тысячи рублей. Прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями в защиту нарушенных прав. Суд иск удовлетворил.

Затем судебные приставы провели арест счетов, дебиторской задолженности, компьютерной техники, транспорта, оборудования и недвижимости предприятия-должника.

- В результате часть задолженности была списана со счетов организации-должника, оставшаяся сумма долга была погашена после реализации арестованного имущества, - сообщает пресс-служба УФССП России по Орловской области.