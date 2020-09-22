Автобус вернули: жители орловского села добились транспорта через Прокуратуру

В Орловской области проблемы с общественным транспортом вновь пришлось решать с помощью прокурорской проверки. Жители села Тагино остались без него почти на полгода.

Добраться до поселка Глазуновка, райцентра, где расположена вся основная инфраструктура (учреждения здравоохранения, аптеки, социальные службы и иные организации), стало возможным только на личном транспорте. При этом расстояние немаленькое – 22 километра. Муниципальный маршрут местные чиновники здесь отменили еще в апреле.

Местные жители обратились в Прокуратуру, которая вскоре организовала проверку. В ведомстве выяснили – администрация Глазуновского района нарушила законодательство РФ в сфере пассажирских перевозок.

- В целях устранения нарушений прокуратура внесла в адрес главы администрации Глазуновского района представление. В результате регулярные перевозки пассажиров по муниципальному маршруту возобновлены. Первый заместитель главы администрации привлечен к дисциплинарной ответственности, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.