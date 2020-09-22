Орловец, насмерть забивший односельчанина ломом, отправится в тюрьму Фото: Архив "КП"

В Орловской области вынесли приговор 47-летнему мужчине, насмерть забившего своего знакомого ломом-гвоздодером. Ближайшие 14 лет он проведет в колонии строгого режима.

Напомним, трагедия произошло в ноябре 2019 года в деревне Отрада Глазуновского района. Изрядно перебрав с алкоголем, орловец затеял ссору с односельчанином. Словесной перебранкой дело не ограничилось и вскоре в дело пошел лом. Как установило следствие, он нанес знакомому не менее 7 ударов по голове. Полученные травмы оказались смертельными.

Однако на этом преступник не остановился и решил избавиться от убитого: перенес части тела на поле на окраине деревни и закопал.

- Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Мужчина признан виновным в совершении убийства. Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения и дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.