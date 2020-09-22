Под Орлом под колесами «Мерседеса» погиб пешеход. Фото Госавтоинспекции Орловской области

В понедельник, 21 сентября, в Урицком районе, недалеко от поселка Нарышкино, произошло смертельное ДТП. Личность погибшего еще не установлена.

Авария произошла в 21:40 в районе 22 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск», идущей в обход Нарышкино. 37-летний водитель автомобиля «Мерседес» допустил наезд на пешехода. От полученных травм он скончался на месте.

Как сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области, в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.