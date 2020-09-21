Орловцев приглашают на премьеру мюзикла "Кармен. История Хосе"

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В начале октября орловских театралов ждет долгожданный старт сезона. Театр "Свободное пространство" приглашает на премьеру мюзикла "Кармен. История Хосе".

Спектакль, поставленный по пьесе Проспера Мериме режиссером Викторией Печерниковой, обещает порадовать зрителей не только закрученным сюжетом, но и уникальными либретто и музыкой, созданными специально для него.

В центре повествования - классический сюжет о разрушительной силе любви и страсти, кипевшими между цыганкой и военным.

- Действие мюзикла разворачивается в тихом портовом испанском городке, куда внезапно приезжает бродячий цирк. Местный полицейский Хосе увидел на цирковом представлении таинственную гадалку Кармен. Теперь его жизнь никогда не будет прежней, он впервые полюбил и любовь эта разрушительна, безудержна и неминуемо приведет к трагической развязке, - рассказывает о премьере официальный сайт "Свободного пространства".

Роли Хосе и Кармен исполняют Максим Громов и Ольга Виррийская.

Билеты можно приобрести онлайн.

КОГДА? ГДЕ?

2 и 3 октября, 18.30 и 18.00 соответственно.

пл. К.Маркса, 2

(16+)