Фото: Андрей САСИН

В Орле появилась "Стена памяти". Мемориал, расположившийся в центре города, собрал снимки орловских бойцов, воевавших на фронтах Великой Отечественной.

Фотоснимки заняли свое место на стене у МФЦ. Здесь собрано больше тысячи изображений орловских солдат, а рядом расположены плитки с именами фронтовиков. Открытие прошло в торжественной атмосфере, гостями стали члены областного парламента, первые лица области и города, а также ветеран Великой Отечественной войны Абрам Миркин.

- В год 75-летия Победы открытие этого мемориального комплекса станет еще одним подтверждением бережного отношения орловцев к великому подвигу поколения победителей. Мы всегда будем помнить, какую высокую цену наши предки заплатили за мирное небо, под которым мы имеем счастье жить, работать, растить детей. Этот мемориал станет местом поклонения тем, кто принес нам жизнь, - цитирует пресс-служба Правительства Орловской области и.о. губернатора Вадима Соколова.