В заброшенной деревне на Орловщине спасли зубра из колодца

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

В Орловской области успешно прошла операция по спасению зубра. Обитатель леса провалился в колодец в заброшенной деревне, самостоятельно выбраться из западни он не мог.

Зубра обнаружили в яме ночью, в нежилой деревне Знаменского района. Он провалился задними ногами и застрял. На помощь зверю пришли сотрудники Красниковского лесничества национального парка "Орловское полесье". На месте было решено подкопать траншею к четвероногому заложнику.

- Бедолага был уставшим и напуганным, однако, мужественно перенес процесс спасения, подпуская к себе людей. После освобождения из западни, зубр некоторое время приходил в себя. За это время сотрудники лесничества оказывали зубру первую ветеринарную помощь, а также выкладывали корм, - рассказали в отделе науки национального парка "Орловское полесье".

На следующий день зубр оправился и самостоятельно вернулся в свою среду обитания, к сородичам.