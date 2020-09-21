Коронавирус в Орле: почти полторы сотни нарушителей масочного режима предстали перед судом

Орловцев штрафуют за нарушение масочного режима Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле почти полторы сотни человек предстали перед судом за нарушение масочного режима. Горожан, игнорирующих антикоронавирусные меры, наказали.

Как сообщает пресс-служба Заводского районного суда Орла, с апреля и по середину сентября в суд поступило 139 протоколов о нарушении предписанных правил безопасности по коронавирусу. Напомним, все это время в регионе действует режим повышенной готовности и связанные с ним ограничения: в том числе, орловцы обязаны носить средства защиты дыхания в общественных местах. Но не все спешат соблюдать эти требования.

- Анализируя статистику рассмотренных судом дел об административных правонарушениях, необходимо отметить, что по всем материалам указанные лица привлечены к административной ответственности и им назначены наказания за нарушение установленного режима повышенной готовности, - рассказывает пресс-служба райсуда.

При этом штраф для граждан составляет от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 50 тысяч рублей, для предпринимателей - 30 - 50 тысяч, а для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей.