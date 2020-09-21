За выходные в Орле силовики утихомирили нескольких дебоширов

Фото: Ольга СУПОНЕВА Фото: Архив "КП"

За прошедшие выходные в Орле силовикам пришлось несколько раз выезжать по сигналу тревоги в питейные заведения. За помощью к росгвардейцам обращался персонал баров: нетрезвые хулиганы порывались устроить дебош.

Ряд правонарушений предотвращен в разных районах областного центра.

- Инциденты произошли в заведениях общественного питания в субботу и воскресенье вечером. Помощь росгвардейцев потребовалась для задержания посетителей, перешедших от культурного отдыха к употреблению нецензурных выражений и угроз в адрес окружающих, - рассказали "КП" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

Во всех случаях силовики подоспели вовремя. Пятерых изрядно напившихся дебоширов передали для разбирательства полицейским.