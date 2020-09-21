Больше миллиарда рублей планируют вложить в развитие спорта на Орловщине

Тема финансовых вложений в развитие спорта обсуждалась в облправительстве Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области до 2023 года планируется вложить в спортивную отрасль порядка 1,3 млрд рублей в рамках проекта "Спорт - норма жизни". На эти средства задумывается построить новые футбольные поля, обновить оборудование спортшкол, создать новые площадки для тестирования ГТО.

Тема финансовых вливаний в развитие спорта в регионе обсуждалась сегодня, 21 сентября, на аппаратном совещании в облправительстве. Осуществлять планы власти намерены с учетом федерального финансирования.

Так, в этом году начнется строительство футбольного манежа на стадионе им. Ленина, которое обойдется в 450 миллионов рублей. Также, по сообщению пресс-службы Правительства Орловской области, уже направлено больше 25 миллионов рублей на модернизацию материально-технической базы спортшкол. Из планов на будущие годы - открытие крытого ледового катка в городе Ливны (2023), а уже в этом году в райцентре Нарышкино откроется модернизированное футбольное поле.