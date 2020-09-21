До конца октября на трех улицах Орла ограничат движение

Водителям стоит быть внимательными! Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле до конца октября на трех улицах будет ограничено движение транспорта. Водителям придется потерпеть временные неудобства, созданные дорожными работами.

Об ограничениях рассказали в пресс-службе администрации Орла.

Так, с 21 сентября по 30 октября дорожные работы будут проводить на Московском шоссе. Водителям стоит быть осторожнее на участке близ дома 54б: здесь дорожники займутся обустройством примыкающего участка к новостройке.

А до 31 октября работа будет кипеть на Новосильском шоссе и улице 60 лет Октября (участок от Октябрьской до Горького).

- Будет ограничено движение транспортных средств в связи с установкой недостающих средств организации и регулирования дорожного движения, - поясняют в мэрии.