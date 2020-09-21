Депутат из Орла вновь оказался в списке Forbs

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Депутат из Орловской области вновь оказался в списке Forbs. При этом Виталий Рыбаков укрепил свои позиции за год, продвинувшись в топе-100 госслужащих с самыми высокими доходами на несколько строчек вверх.

Бывший депутат Орловского областного совета, а теперь свежеизбранный депутат городскй думы, занял 58 место из 100 возможных.Отметим, что составляя рейтинг эксперты проанализировали сотни деклараций государственных служащих. Виталий Рыбаков по итогам 2020 года продвинулся вверх более чем на десяток строчек (в прошлом году он занимал в списке 71 место).

Суммарный доход семьи народного избранника составил, согласно рейтингу, 266,2 млн рублей, из них доход самого Рыбакова 38,65 млн. Также в собственности у него 128 объектов недвижимости.