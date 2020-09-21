В Ливнах мотоциклист травмировался при столкновении с легковушкой

Байкер получил травмы Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В городе Ливны Орловской области водитель мотоцикла пострадал в ДТП. На байке он протаранил легковушку.

Авария произошла в минувшие выходные. Вечером в субботу, 19 сентября, 36-летний мужчина вел мотоцикл "Хонда" по Ливенской улице со стороны Молдавской улицы районного центра. На часах было около половины седьмого. В это время, в районе 76-го дома, налево стал поворачивать легковой "ВАЗ", за рулем которого был 66-летний водитель. Мотоцикл протаранил отечественное авто.

- В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения, с места ДТП был доставлен в БСМП им. Семашко, отпущен, - рассказали "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.