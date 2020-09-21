Орловцам предлагают оставить авто и отправиться на работу на велосипеде

Жителям Орла и области предлагают оставить автомобили на парковках, забыть на день про общественный транспорт и отправиться на работу на велосипеде Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жителям Орла и области предлагают оставить автомобили на парковках, забыть на день про общественный транспорт и отправиться на работу на велосипеде. К всероссийской акции регион присоединится уже завтра, 22 сентября.

Акция "На работу на велосипеде" проходит в нашей стране ежегодно трижды за 12 месяцев. Она не привязана к времени, месту, не является массовым событием: просто каждый отправляется по своим делам на велотранспорте.

- 30-минутная поездка на велосипеде покрывает ежедневную потребность организма в физической активности, препятствуя развитию ожирения и других опасных заболеваний. Люди, которые регулярно ездят на велосипеде, на 15% реже берут больничный, - рассказывают организаторы.

Узнать подробности можно на официальном сайте акции.