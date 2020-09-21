Под Орлом пьяный юноша на "Митсубиши" учинил ДТП

Виновник аварии оказался на больничной койке Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На трассе под Орлом пьяный водитель на "Митсубиши" учинил ДТП. Молодой любитель нетрезвой езды с места аварии попал прямиком на больничную койку.

ДТП случилось накануне вечером, 20 сентября, в Кромском районе. Примерно в 20 часов 21-летний парень ехал по трассе М2 "Крым". В какой-то момент он не совладал с управлением своим авто. Иномарка протаранила двигавшуюся навстречу легковушку "Лада" с прицепом, после чего "Митсубиши" влетел в отбойник.

Авария произошла на трассе в Кромском районе Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

- В результате ДТП водитель автомобиля "Митсубиши" получил телесные повреждения. Госпитализирован в областную клиническую больницу, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.